Nova orla de Matinhos tem 145 superpostes inteligentes instalados, parte já funcionando

A instalação dos 145 superpostes que farão a iluminação pública da nova orla de Matinhos, no Litoral foi concluída na última segunda-feira (07), pelo Instituto Água e Terra (IAT). No local, parte dos equipamentos foi ligada, clareando um trecho de aproximadamente um quilômetro da Avenida Atlântica do balneário.

Segundo o IAT, os técnicos agora se concentram na instalação dos módulos solares, com placas fotovoltaicas que se utilizarão da luz para produzir energia, e da iluminação cênica de alguns pontos da orla. A intervenção começou em fevereiro deste ano e tem previsão de término para dezembro, antes da próxima temporada de verão. O investimento é de R$ 15 milhões. O IAT é vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável (Sedest).

Foto: Gabriel Rosa/AEN

Para usar a praia à noite

“Essa nova iluminação vai trazer mais conforto e segurança para os veranistas e moradores de Matinhos. As pessoas vão poder usar a praia à noite, movimentado a cidade, a vida noturna e o comércio local. Terá um benefício grande também para a realização de eventos, deixando a cidade ainda mais preparada para o turismo”, afirmou o secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza.

“Fizemos testes na segunda-feira (7) e pudemos perceber a capacidade e a qualidade desta nova iluminação. É mais um passo que o Governo do Estado dá nessa transformação do nosso Litoral. A próxima temporada de Verão já será com orla nova e iluminação nova”, acrescentou.

Foto: IAT/AEN

Postes inteligentes

Os postes inteligentes, com 17 metros cada um, foram erguidos ao longo dos 6,3 quilômetros de revitalização da orla, entre o Morro do Boi e o balneário Flórida. A obra inclui serviços de engenharia para implantação de infraestrutura elétrica; iluminação com destaque com projetores em LED; luzes cênicas nas cinco estruturas marítimas que compõe o projeto; sistema de automação; e geração de energia solar.

Os postes inteligentes também recebem placas fotovoltaicas, que se utilizarão da luz solar para produzir energia. Além do próprio consumo, a tecnologia vai permitir que sejam instaladas áreas de descanso ao longo da orla com a disponibilização de tomadas gratuitas para recarregar aparelhos eletrônicos como celulares e tablets. A proposta disponibiliza também toda a infraestrutura para a incorporação de pontos com internet wi-fi.

Foto: Gabriel Rosa/AEN

Pontos turísticos

Diretor-presidente do IAT, José Luiz Scroccaro explica que o sistema vai permitir que as cinco estruturas marítimas construídas ao longo da faixa de areia – espigão da Praia Brava, os guias de correntes da Avenida Paraná e de Matinhos e os headlands dos balneários Riviera e Flórida – se transformem em novos pontos turísticos de Matinhos.

“Com essa luz cênica com projetores de LED, podemos mudar a iluminação desses locais de acordo com a necessidade e o tema. Por exemplo, deixá-los rosa para o Outubro Rosa ou com as cores do Natal no fim do ano”, destacou.

Obra de revitalização da orla

O projeto de revitalização da orla de Matinhos, iniciado em julho de 2022, contempla a engorda da faixa de areia por meio de aterro hidráulico; estruturas marítimas semirrígidas; canais de macrodrenagem e redes de microdrenagem e revitalização urbanística da orla marítima com o plantio de espécies nativas.

A reestruturação é acompanhada de melhorias na pavimentação asfáltica e recuperação de vias urbanas. O objetivo é minimizar os impactos gerados pela combinação do desequilíbrio de sedimentos, ocupações mal planejadas e fenômenos naturais, como chuvas fortes e ressacas que costumeiramente atingem o Litoral. Neste momento estão sendo finalizadas as obras de urbanização e prossegue o processo de drenagem.

A proposta completa prevê, ainda, uma segunda etapa, ainda sem previsão de data, em que será recuperado o trecho de 1,7 quilômetro entre os balneários Flórida e Saint Etienne. Somadas as duas fases o investimento é superior a R$ 500 milhões.

