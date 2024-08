Nova linha de ônibus da Grande Curitiba entra em operação nesta quarta

Uma nova linha de ônibus entrou em operação em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A partir desta quarta-feira (21), os moradores da região do Castelhano passaram a contar com a linha 410 – Castelhano.

A linha oferecerá transporte direto entre a Colônia Castelhano e o Centro de São José dos Pinhais. A 410 – Castelhano funcionará quinzenalmente, sempre às quartas-feiras.

Itinerário

O ônibus, de acordo com a prefeitura do munícipio, terá saídas do Bar do Lima, na Colônia Castelhano, com destino à Praça Getúlio Vargas (Caixa D’Água), na Rua XV de Novembro.

A Sanjotur, empresa responsável, informa que a nova linha foi planejada para facilitar o acesso dos residentes da Colônia Castelhano ao Centro de São José dos Pinhais e, para isso, o embarque no sentido Centro/Castelhano só será permitido após a entrada na estrada para a Colônia, após a saída da BR-376.

As viagens de retorno ao bairro sairão às 14h15 da Praça Getúlio Vargas até o Bar do Lima.

Preço da passagem

O valor da passagem será de R$ 15 para quem utilizar o cartão VEM, e de R$ 20 para pagamentos em dinheiro. A iniciativa promete melhorar a mobilidade nas áreas rurais, proporcionando opções de transporte mais acessíveis e convenientes.

Dias de funcionamento da linha

Confira abaixo os dias de funcionamento da linha em 2024:

Agosto

21/08/2024

Setembro

04/09/2024

18/09/2024

Outubro

16/10/2024

30/10/2024

Novembro

13/11/2024

27/11/2024

Dezembro

11/12/2024

26/12/2024 (quinta-feira)

