Uma linha de crédito de R$ 50 milhões está sendo aberta pelo governo do Paraná para financiamento da renovação da frota de táxis do Estado. A operação vai oferecer juros subsidiados aos taxistas e foi autorizada nesta terça-feira (30).

A abertura da linha, que atende à demanda de milhares de taxistas que trabalham no Paraná, tem como objetivo dar mais segurança e conforto na prestação do serviço em todo o Estado. Segundo dados do Detran, o Paraná tem cerca de 10 mil veículos habilitados para atuar como táxis.

“Queremos dar condições para que os taxistas tenham uma frota moderna, organizada e segura. O turismo tem crescido muito no Estado e apoiar estes profissionais é uma forma de prestar um serviço melhor a quem visita e injeta dinheiro na economia do Paraná”, disse o governado Ratinho Jr na autorização da linha de crédito.

Como vai funcionar a linha de crédito para taxistas?

A linha de crédito Fomento Taxistas financiará até 80% do valor de um veículo novo, limitado a R$ 80 mil, para pessoas físicas titulares de autorização, permissão ou concessão do poder público para prestação de serviços de táxi. O financiamento terá juros subsidiados pelo Governo do Estado com uma taxa de 1,13% pelo Banco do Empreendedor. Para as taxistas mulheres, a taxa será ainda mais baixa, a 0,99% ao mês, pelo Banco da Mulher Paranaense.

Podem ser financiados veículos novos, de passageiros ou de uso misto, movidos a combustão, sistemas híbridos, ou elétricos. O crédito também poderá ser usado para conversão de motores para uso de Gás Natural Veicular (GNV) e para adaptar o automóvel para transporte de pessoas especiais ou com deficiência.

O prazo para pagamento será de até 60 meses, com um mês de carência. Para veículos 100% elétricos ou adaptados para transporte de pessoas com necessidades especiais o prazo pode ser estendido até 72 meses.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Bom demais! Queijo clássico italiano produzido em Curitiba é eleito o melhor do Brasil Expectativa Nova ala de shopping em Curitiba inaugura em novembro após mega expansão Caos no Barigui Pitbulls atacam frequentadores, bombeiros e equipes de reportagem