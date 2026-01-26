Nova lei em Curitiba amplia envio de alertas de pessoas desaparecidas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Desde 10 de novembro de 2025, está em vigor a norma que amplia o alcance do Alerta para Resgate de Pessoas (ARP), criado em 2022, em Curitiba. Com a nova regra, os curitibanos também receberão mensagens via SMS ou aplicativos de celular quando houver casos de desaparecimento na cidade.

Até novembro de 2025, o sistema funcionava apenas entre autoridades envolvidas nas buscas. Com a publicação da lei municipal 16.609/2025, as mensagens passam a ser enviadas diretamente aos cidadãos cadastrados na Prefeitura de Curitiba, transformando a população em aliada ativa nas buscas por desaparecidos.

O ARP nasceu por meio da lei municipal 16.061/2022, com o objetivo de agilizar a localização de crianças e adolescentes que desaparecem. A iniciativa foi da ex-vereadora Flávia Francischini, inspirada no Alerta Amber dos Estados Unidos. Já a ampliação do sistema veio de proposta da vereadora Delegada Tathiana Guzella (União), aprovada pela Câmara Municipal de Curitiba no ano passado.

Anteriormente, o alerta era divulgado apenas por e-mails institucionais, publicações em sites oficiais e envio de mensagens a autoridades e gestores públicos, como diretores de órgãos municipais, forças de segurança e terminais de transporte. O sistema ficava restrito à estrutura administrativa, dependendo dos órgãos públicos para que a informação chegasse à sociedade.

A mudança cria um canal de comunicação direta entre poder público e comunidade, aumentando a velocidade e o alcance das mobilizações em situações de desaparecimento.