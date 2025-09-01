Olho no tempo!

Nova frente fria pode virar o tempo em Curitiba; Previsão completa!

Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 01/09/25 09h01
Imagem mostra um parque com pista de caminhada entre as árvores.
Novo parque de Curitiba ficará entre o Parque São Lourenço (foto) e o Parque das Nascentes do Belém. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Em Curitiba, setembro tem início com tempo agradável e previsão de pancadas de chuva. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a máxima desta primeira semana deve alcançar 27 ºC, enquanto as mínimas ficam entre 11 ºC e 14 ºC. O alerta da previsão do tempo é a aproximação de uma frente fria que pode virar o tempo em Curitiba.

Nesta segunda-feira (1º), a nebulosidade predomina desde a Região Metropolitana até o Litoral, mantendo a variação de temperaturas entre 14 ºC e 20 ºC. “No Leste, entre a RMC e as praias, há possibilidade de chuviscos, chuvas ocasionais em função do vento que transporta umidade do oceano”, explica o meteorologista do Simepar Samuel Braun.

A instabilidade deve se prolongar até terça-feira (2). Nesse dia, a previsão indica possibilidade de chuvas fracas, mas as temperaturas começam a subir, chegando a 24 ºC em Curitiba. 

Entre quarta-feira (3) e quinta-feira (4), o tempo fica firme, com céu aberto e máximas que variam de 25 ºC a 27 ºC, sem indicativos de precipitações.

Nova frente fria no radar

A partir de quinta-feira, um novo sistema frontal vindo do Sul avança sobre o Paraná. As regiões do centro ao extremo sul devem registrar volumes de chuva mais expressivos, inclusive com chance de tempestades.

Na capital, a mudança do tempo ocorre a partir de sexta-feira (5). A queda nas temperaturas será significativa comparada aos dias anteriores, com previsão de variação entre 11 ºC e 16 ºC. O final de semana deverá ser chuvoso e frio, com máximas que não devem ultrapassar os 15 ºC.

