Nova frente fria pode virar o tempo em Curitiba; Previsão completa!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em Curitiba, setembro tem início com tempo agradável e previsão de pancadas de chuva. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a máxima desta primeira semana deve alcançar 27 ºC, enquanto as mínimas ficam entre 11 ºC e 14 ºC. O alerta da previsão do tempo é a aproximação de uma frente fria que pode virar o tempo em Curitiba.

Nesta segunda-feira (1º), a nebulosidade predomina desde a Região Metropolitana até o Litoral, mantendo a variação de temperaturas entre 14 ºC e 20 ºC. “No Leste, entre a RMC e as praias, há possibilidade de chuviscos, chuvas ocasionais em função do vento que transporta umidade do oceano”, explica o meteorologista do Simepar Samuel Braun.

A instabilidade deve se prolongar até terça-feira (2). Nesse dia, a previsão indica possibilidade de chuvas fracas, mas as temperaturas começam a subir, chegando a 24 ºC em Curitiba.

Entre quarta-feira (3) e quinta-feira (4), o tempo fica firme, com céu aberto e máximas que variam de 25 ºC a 27 ºC, sem indicativos de precipitações.

Nova frente fria no radar

A partir de quinta-feira, um novo sistema frontal vindo do Sul avança sobre o Paraná. As regiões do centro ao extremo sul devem registrar volumes de chuva mais expressivos, inclusive com chance de tempestades.

Na capital, a mudança do tempo ocorre a partir de sexta-feira (5). A queda nas temperaturas será significativa comparada aos dias anteriores, com previsão de variação entre 11 ºC e 16 ºC. O final de semana deverá ser chuvoso e frio, com máximas que não devem ultrapassar os 15 ºC.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉