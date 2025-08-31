Mansões de Balneário Camboriú estão entre as mais caras do Brasil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com seus inúmeros imóveis de luxo, Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, segue há três anos no topo do ranking nacional de valorização imobiliária do Brasil. Entre os imóveis mais caros da cidade está uma casa de R$ 28 milhões.

Com mais de mil metros quadrados de área construída, o local possui cinco suítes com vista para o mar, piscina com borda infinita, hidromassagem, garagem para oito veículos e elevador.

À Gazeta do Povo, Bruno Cassola, corretor especialista no mercado de imóveis de alto padrão, explicou que o projeto privilegia amplitude e iluminação natural e os acabamentos incluem revestimentos italianos, móveis sob medida, cortinas de linho e sistemas de automação.

+ Leia mais Ex-piloto de F1 de Curitiba é preso dirigindo Lamborghini roubada

“O living principal possui pé-direito duplo e mezanino com lareira. A sala de jantar conecta-se à adega climatizada e cozinha gourmet com churrasqueira a carvão, todos voltados para a varanda com vista para o mar”, detalhou o corretor imobiliário.

Outro diferencial atrativo ressaltado por Cassola é a suíte master que inclui área de estar privativa, sala de banho com banheira, closet e vista para o mar.

Triplex em meio à Mata Atlântica

A segunda mansão na lista das mais caras de Balneário Camboriú é um triplex localizado na Praia do Estaleirinho no valor de R$ 20 milhões. São 920 metros quadrados de área privativa em condomínio de apenas 10 terrenos.

Mansão está localizada em meio à Mata Atlântica (Foto: Bruno Cassola/Divulgação)

O projeto arquitetônico é assinado por Carlos Ehlke e Eduarda Leal Ehlke. Segundo Cassola, ele permite integração com a vegetação nativa através de uma vista panorâmica de 180° para o mar.

A mansão construída há 15 anos está à venda. Ao todo, a mansão possui seis suítes, oito banheiros e quatro vagas de garagem. A área social no terraço integra cozinha, espaços de convivência e deck com piscina e hidromassagem voltados para o mar.

Cassola explica que o condomínio possui nove lotes de dois mil metros quadrados cada, com taxa de ocupação limitada a 500 metros quadrados por preservação ambiental. As propriedades no local custam a partir de R$ 15 milhões. Entre os vizinhos da mansão , estão empresários de tecnologia, construtoras que investem na região e familiares de jogadores de futebol.