Ex-piloto de F1 de Curitiba é preso dirigindo Lamborghini roubada

O ex-piloto de Fórmula 1 de Curitiba Tarso Marques foi preso na madrugada deste domingo (31) na Ponte Cidade Jardim, zona oeste de São Paulo. Segundo a Polícia Militar paulista, ele foi flagrado dirigindo uma Lamborghini Gallardoss sem placas e com queixa de roubo.

De acordo com a PM, o veículo também possuía restrições judiciais e licenciamento em atraso desde 2013, além de aproximadamente R$ 1,3 milhão em débitos de IPVA e autuações. O carro estava em nome de uma empresa condenada por práticas ilegais, incluindo pirâmide financeira.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) o veículo foi apreendido e o ex-piloto foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. Ele deve responder pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A Tribuna do Paraná tenta contato com a defesa de Tarso Marques. O espaço segue aberto.

Quem é Tarso Marques

Natural de Curitiba, o ex-piloto participou da Fórmula 1 nas temporadas de 1996, 1997 e 2001, com a equipe Minardi. Além da Fórmula 1, o piloto também participou de competições como Stock Car e Fórmula Indy.

Ele é conhecido por ter participado do quadro “Lata Velha”, do programa Caldeirão do Huck. Nos últimos anos, Tarso passou a atuar como influenciador nas redes sociais.