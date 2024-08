Nova arma de defesa para a PM de Curitiba: corporação recebe treinamento

Na manhã desta terça-feira (13), no Quartel do Comando-Geral, policiais militares que atuam na Capital iniciaram um treinamento para operar o bastão retrátil, um novo equipamento recentemente incorporado ao arsenal da Corporação.

A iniciativa busca fornecer a instrumentação necessária para que a Polícia Militar do Paraná exerça plenamente sua competência respeitando os Direitos Fundamentais e Humanos e alinhando-se aos padrões nacionais e internacionais.

O treinamento é essencial para assegurar que os policiais militares possam empregar o dispositivo de forma proporcional e adequada durante suas atividades de patrulhamento e operações. O equipamento, projetado para ser uma ferramenta de defesa não letal, permite aos policiais aumentar ou reduzir a intensidade da força empregada, de acordo com a necessidade da situação.

O capitão Francis Pirog, responsável pela instrução, destacou que, conforme a Diretriz do Comando-Geral sobre o uso seletivo da força, “todo policial militar deve portar no mínimo dois equipamentos não letais; atualmente, contamos com o espargidor OC, e agora, teremos também o bastão retrátil”, afirmou.

Inicialmente, os novos equipamentos serão distribuídos aos policiais que atuam na atividade operacional, com a previsão de extensão para todos os integrantes da corporação em fases subsequentes.

Encarou a bronca! Mãe enfrenta sozinha sistema de trens em Curitiba após quase tragédia! É tranqueira! Terreno baldio problemático perto de casa? Como solucionar? Qual critério? Curitiba tem garis em áreas privilegiadas da cidade! E seu bairro?