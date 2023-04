Créditos do ICMS que somam R$ 22,6 milhões serão liberados aos consumidores, nesta quarta-feira (12), pelo Nota Paraná – programa que é vinculado à Secretaria de Estado. R$ 10 milhões são destinados aos contribuintes que cadastraram o CPF na nota fiscal gerada por abastecimentos em postos de combustíveis do Paraná, durante o mês de janeiro.

Deste valor, são R$ 2,8 milhões para instituições sociais e R$ 19,8 milhões para 8,4 milhões de pessoas que incluíram o CPF durante as compras referentes ao mês de janeiro de 2023. Ao todo, foram emitidas aproximadamente 57 milhões de notas fiscais.

O cálculo do crédito de cada nota fiscal é feito sempre no terceiro mês após a compra. Esse é o prazo de chegada das informações à Secretaria da Fazenda para o cálculo dos percentuais, tais como o recolhimento do imposto pelo estabelecimento comercial, as notas fiscais com o CPF ou as doadas para as instituições sociais.

Para acumular crédito

Para acumular créditos basta o consumidor exigir nos estabelecimentos comerciais o documento fiscal no ato da compra, informando seu CPF ou CNPJ. O crédito é devolvido de acordo com o faturamento das empresas, ou seja, não há um valor específico e ele aumenta conforme o consumo.

Após o cálculo e liberação dos créditos, o consumidor poderá selecionar uma das opções de utilização dos créditos disponíveis no sistema: abatimento no IPVA ou transferência para a conta corrente. Para o resgate é necessário ter o cadastro no portal do Programa Nota Paraná.

Bilhetes em dobro

O consumidor que coloca o CPF na nota fiscal em compras nos postos de combustíveis e distribuidoras de gás recebe também bilhetes em dobro para concorrer nos sorteios mensais, que dão prêmios individuais de até R$ 1 milhão.

A cada R$ 200 em notas fiscais geradas nos postos de combustíveis e compra de gás de cozinha, o contribuinte tem direito a dois bilhetes. Nos demais estabelecimentos vinculados ao programa, cada R$ 200 em notas fiscais com CPF identificado continuam gerando um bilhete.

Para participar do programa

Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher ou atualizar os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

