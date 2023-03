Moradores de Curitiba e da Região Metropolitana da capital estão entre os ganhadores dos 10 prêmios de R$ 10 mil do programa Nota Paraná, sorteados na quinta-feira (9).

LEIA MAIS – Nota Paraná faz mais uma milionária em Curitiba; saiba o bairro da ganhadora

Os consumidores que pediram CPF na nota e foram contemplados são das cidades de: Curitiba, bairros Cristo Rei (final do CPF 15), Atuba (final do CPF 91) e Xaxim (final do CPF 00). E também, de Colombo (final do CPF 75), Foz do Iguaçu (final do CPF 19), Terra Rica (final do CPF 04), Santa Tereza do Oeste (final do CPF 90), Francisco Beltrão, (final do CPF 53), Paranaguá (final do CPF 37) e Londrina (final do CPF 91).

LEIA AINDA – Valores a Receber do Banco Central: tire todas suas dúvidas sobre o dinheiro esquecido

Os contemplados podem conferir os bilhetes premiados pelo aplicativo ou site do Nota Paraná e fazer a transferência do valor para a conta cadastrada no programa.

A mudança na quantidade de 40 para 10 premiados com esse valor ocorreu em razão da alteração da regulamentação do programa, que instituiu novas premiações de R$ 100 mil e R$ 50 mil.

Prêmios de até R$ 1 milhão

Além desses prêmios e dos maiores valores, de R$ 1 milhão, de R$ 100 mil e de R$ 50 mil, foram realizados sorteios para as entidades sociais. Ao todo, são 1.669 instituições cadastradas. Elas atuam nas áreas de assistência social, educação, saúde e geração de emprego e concorreram a prêmios de R$ 20 mil e R$ 100.

Foram sorteados, ainda, 8 mil prêmios de R$ 100,00 pelo Paraná Pay, totalizando R$ 800 mil, para uso exclusivo nos estabelecimentos da área do turismo, postos de combustível e compra de gás de cozinha.

Como doar sua nota fiscal

Para ajudar as instituições, o cidadão pode doar as notas fiscais em que não informar seu CPF. Assim, os bilhetes para concorrer aos sorteios do programa, concedidos de acordo com as compras, vão para a instituição, que terá mais chances de ser contemplada.

Entidades premiadas com R$ 20 mil em março

Associação de Proteção à Maternidade e a Infância de Coronel Vivida – Vila Operária – Coronel Vivida

Nosso Canto Centro de Adaptação Neurológica Total – Jardim Central – Foz do Iguaçu

Associação Adote Com Consciência – Hauer – Curitiba

Associação Cultural Meninos da Harmonia – Afonso Pena – São José dos Pinhais

Associação Defensora dos Animais de Londrina – ADA – Warta – Londrina

Associação dos Deficientes Visuais do Paraná – Sítio Cercado – Curitiba

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Palmeira – Rocio – Palmeira

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Olímpia – Centro – Nova Olímpia

Associação Esquadrão da Vida de Ponta Grossa – Colônia Dona Luiza – Ponta Grossa

Acitol – Associação Comunitária Independente de Toledo – Vila Industrial – Toledo

Veja que incrível