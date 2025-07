Nota Paraná: prêmios de R$ 50 mil e R$ 100 mil vão para Curitiba

O inverno não atrapalhou o pé quente de dois moradores de Curitiba que foram sorteados pelo Nota Paraná, nesta segunda-feira (07), com prêmios de R$ 50 mil e R$ 100 mil. Os sortudos são dos bairros Bigorrilho e Alto Boqueirão, respectivamente, conforme divulgado pelo programa.

A vencedora do maior prêmio participou do sorteio com 11 bilhetes gerados a partir de 15 notas fiscais. Ao todo, a contribuinte, de 51 anos, gastou R$ 2.066,38. O bilhete sorteado foi o de número 22.103.853. O segundo premiado do Nota Paraná, participou com 113 bilhetes gerados a partir de 71 notas fiscais, totalizando R$ 22.410,22. O bilhete sorteado foi o de número 11.530.307.

Além disso, segundo o programa, o sorteio premiou 100 consumidores com R$ 1.000 e outros 8 mil com R$ 100. Para fechar a rodada de sorte, outros 35 mil paranaenses receberam prêmios de R$ 50. Somados, os valores totalizam R$ 2,8 milhões entregues apenas a pessoas físicas.

Também foram sorteados R$ 2,2 milhões para entidades sociais de todo o Paraná como parte do programa de conscientização fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda.

Como participar

Para participar do programa, os interessados devem se cadastrar no site do Nota Paraná. Após preencher a ficha com os dados pessoais, os participantes devem realizar compras no estado e solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal.

A partir disso, é possível acumular créditos, os quais podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.