Afonso Pena tem voos cancelados por causa de neblina nesta segunda-feira

Passageiros que precisaram embarcar em voos no Aeroporto Internacional Afonso Pena, situado em São José dos Pinhais, tiveram problemas por causa da neblina registrada na manhã desta segunda-feira. Ao menos 7 voos foram alterados, afetando cerca de 500 passageiros.

A forte neblina, aliado com um período de manutenção do radar ILS 2 foram os ingredientes que impediram que aeronaves pousassem no Afonso Pena.

O que é neblina e nevoeiro?

Neblina é um fenômeno atmosférico caracterizado pela suspensão de minúsculas gotículas de água no ar, próximas à superfície do solo. Ela reduz a visibilidade, mas de forma moderada, geralmente para uma distância entre 1.000 e 5.000 metros. A neblina se forma quando o ar úmido se resfria até o ponto de condensação, geralmente durante as madrugadas e manhãs, especialmente em locais com grande umidade e pouca ventilação.

A diferença entre neblina e nevoeiro está na intensidade da redução da visibilidade. Enquanto a neblina permite enxergar entre 1.000 e 5.000 metros, o nevoeiro é mais denso e reduz a visibilidade para menos de 1.000 metros, podendo até impedir que se veja poucos metros à frente. Ambos se formam pelo mesmo processo físico, mas o nevoeiro tem maior concentração de gotículas de água e, por isso, oferece mais riscos para atividades como a navegação, a aviação e o trânsito.

