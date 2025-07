Passageiros escapam de ônibus em chamas na BR-277; Há congestionamento!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um ônibus de viagem pegou fogo no quilômetro 43 da BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná. O trecho foi interditado nos dois sentidos para o atendimento da ocorrência, na manhã desta segunda-feira (7).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os passageiros conseguiram descer antes que as chamas se alastrassem pelo veículo. Ninguém ficou ferido. As possíveis causas do incêndio ainda não foram divulgadas.

O ônibus que pegou fogo na BR-277 seguia sentido Curitiba.

BR-277 tem congestionamento

Às 10h20, a concessionária responsável pela rodovia, EPR Litoral Pioneiro, informou que havia um quilômetro de congestionamento nos dois sentidos. A PRF mantém o bloqueio até a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros.

