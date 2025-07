Nova frente fria: Paraná terá mínimas abaixo dos 10 ºC durante a semana

Uma nova frente fria vinda do Rio Grande do Sul avança pelo Sul do país, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No Paraná, o tempo deve permanecer estável ao longo da semana, com possibilidade de nevoeiros e chuvas localizadas.

De acordo com o meteorologista Paulo Barbieri, do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), a previsão é de dias ensolarados com temperaturas amenas, com exceção do Litoral.

“No Paraná, a massa de ar frio mantém o tempo estável com sol predominando ao longo da semana. Apenas nas regiões da Serra do Mar e do Litoral, entre quarta e quinta-feira, há condições para chuvas fracas e isoladas”, explica o meteorologista.

Durante as madrugadas e no início da manhã, principalmente nas regiões leste e centro-sul, há previsão de nevoeiros e maior nebulosidade, o que pode comprometer a visibilidade. À tarde, o céu permanece aberto, mas sem elevação significativa nas temperaturas.

Previsão do tempo para Curitiba

Em algumas regiões do estado, os termômetros podem marcar abaixo dos 10 ºC. Segundo a previsão do tempo para Curitiba, as mínimas devem ficar entre os 5ºc e 9ºC pelo menos até sexta-feira (11). Já as máximas tendem a subir gradualmente, com previsão de até 20 ºC na sexta-feira. Não há possibilidade de chuva em Curitiba.

