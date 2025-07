Shoppings de Curitiba lançam programação especial para férias de julho

As escolas municipais de Curitiba entram em recesso a partir desta segunda-feira (7), seguindo o calendário escolar. Com tempo de sobra, a criançada exige dos pais uma criatividade maior para entretê-los até 22 de julho, quando as aulas retornam.

A alternativa pode ser mais simples do que se imagina. Isso porque, shoppings da capital aproveitam o período para oferecer atrações para os pequenos, tanto gratuitas, quanto pagas.

A Tribuna do Paraná separou uma lista com todos os detalhes para facilitar a organização dos próximos dias que promete mudanças significativas na rotina das famílias curitibanas.

+ Leia mais Férias de julho: veja programações infantis gratuitas em Curitiba

Oficinas de pintura e cultivo de plantas

O Shopping Crystal, localizado no Batel, promoverá até 2 de agosto oficinas de pintura, decoração de bolinho e cultivo de plantas para a criançada. De forma gratuita, a programação ocorre por ordem de chegada e apenas aos sábados, das 12h30 às 15h.

12/07 – Pintura em formas de MDF

Cada participante poderá escolher uma peça e as cores para soltar a criatividade e, no final, poderá levar a peça para casa.

19/07 – Decoração de bolinho

Nesta atividade, cada criança receberá um cupcake para decorar com confeitos, granulados e outras gostosuras. Além de estimular a criatividade, ao final, todos poderão saborear a própria criação.

26/07 – Plantando a própria mudinha

Sendo uma atividade lúdica, educativa e sustentável, a oficina tem como objetivo promover o contato com a natureza de maneira leve e divertida. Cada criança sai da oficina com uma plantinha que ela mesma cultivou e decorou.

02/08 – Pintura com tinta em tela

Cada criança recebe uma tela para pintar com tintas, explorar cores, formas e emoções. Ao final, cada artista poderá levar sua obra-prima para casa como lembrança.

Vila encantada dos smurfs

Prepare-se para entrar no mundo azul mais amado da telinha e do cinema! Inspirado nas aventuras dos Smurfs, que retornam às telonas em 17 de julho com um novo filme recheado de magia e natureza, o Shopping Jardim das Américas apresenta a Vila Encantada, uma experiência gratuita para crianças até 10 anos.

Em um circuito lúdico com até 30 minutos de duração, os pequenos vão embarcar em desafios que remetem aos personagens, valores e aventuras que sempre marcaram a trajetória dos Smurfs: Oficina de Plantio, Ponte de Recicláveis, Poço do Smurf, Ludo Gigante, Labirinto da Floresta, Parede de Escalada do Robusto e muito mais!

Local: Praça de Eventos – Shopping Jardim das Américas

De 04 de julho a 03 de agosto

Das 14h às 20h – Gratuito

Crianças de 4 a 10 anos (menores de 4 anos poderão participar acompanhados de um responsável).

Playgroud de doces

Para as férias de inverno deste ano, o Shopping Curitiba, localizado no Centro, promove um playground inspirado em um universo de guloseimas: o Park dos Doces. A atração é recomendada para crianças de dois a 12 anos e conta com 100m² de brinquedos que vão desde cama elástica a mini escalada.

Os ingressos custam R$ 50 a cada 40 minutos de diversão e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) têm direito a 50% de desconto no valor do ingresso, mediante apresentação de laudo ou carteirinha.

Crianças de dois a quatro anos devem entrar na atração acompanhadas de um responsável.

Floresta Encantada

As férias escolares ganham um toque de magia no Shopping Palladium Curitiba. Pela primeira vez na cidade, o empreendimento será palco do lançamento da Floresta Encantada — um parque temático lúdico e interativo que promete encantar crianças e famílias com uma experiência imersiva, repleta de fantasia, movimento e diversão.

Inspirado em um verdadeiro conto de fadas, o cenário traz cogumelos gigantes, elementos encantados e detalhes cuidadosamente planejados para transportar os visitantes a um universo onde a imaginação ganha vida. O espaço colorido e acolhedor é o ambiente ideal para as crianças soltarem a criatividade, viverem grandes aventuras e criarem memórias inesquecíveis em família.

O evento oferece diversas atrações pensadas especialmente para o público infantil, como tobogã, cama elástica, piscina de espumas, tirolesa e carrossel. O valor da entrada é de R$ 50,00 para 30 minutos de diversão, sendo o controle do tempo responsabilidade do cliente. Após esse período, será cobrado R$ 1,00 por minuto adicional.

A atração é permitida para participantes com altura a partir de 90 cm. Crianças entre 90 cm e 120 cm devem estar acompanhadas por um responsável maior de idade (entrada gratuita com acesso restrito). A partir de 121 cm, o acesso é liberado sem acompanhante, desde que o responsável permaneça no entorno da atração.

Adultos desacompanhados não podem acessar o espaço. Pessoas com Deficiência (PcD) têm direito a 50% de desconto mediante apresentação de laudo ou carteirinha. O participante PcD também pode ser acompanhado por um adulto com acesso gratuito.

Shopping Palladium Curitiba, piso L1 – Av. Pres. Kennedy, 4121, Portão

Horários de funcionamento:

Segunda a sexta : 11h às 23h

: 11h às 23h Sábados : 10h às 22h

: 10h às 22h Domingos e feriados: 13h às 21h

Oficina de desenho

Este ano, o Shopping Mueller, no Centro Cívico, retorna com as oficinas de desenho gratuitas com o artista Simon Taylor. Entre os dias 7 e 20 de julho, os pequenos poderão pintar ilustrações exclusivas do álbum “Curitiba em Figurinhas”, criado pelo artista, que retrata com traços lúdicos e coloridos os principais ícones da capital paranaense.

As atividades são voltadas para crianças de três a 12 anos e acontecem diariamente, das 14h às 20h, com sessões de 30 minutos a cada hora.

Além desta atividade, o público infantil de cinco a 13 anos poderá participar da técnica de tufagem em versão lúdica, montando bichinhos, chaveiros, acessórios ou patches com pompon.

A oficina ocorre de hora em hora, de segunda a sábado, das 10h às 20h e aos domingos das 14h às 20h. O valor é R$ 30 por criança e as inscrições podem ser feitas pelo Sympla.

Para completar a diversão, o Parque do Astronauta convida as crianças uma experiência diferente em uma arena de treinamento, com foguete com luzes e sons, piscina de bolinhas com céu estrelado e oficinas criativas com tema galáxia, como pintura neon, slime espacial e caleidoscópio.

Os ingressos custam a partir R$ 50 e o funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos das 14h às 20h.

Feira de colecionador

A programação para as férias no Alto da XV Mall conta com a tradicional feira Universo dos Colecionadores. Este ano, ocorre a 5ª edição do Campeonato Pokémon Trading Card Game.

Nos dias 12 e 13 de julho, será promovida uma arena Pokémon. A taxa de inscrição é de R$ 20 e, segundo a organização, haverá premiações para os três primeiros lugares:

1º Lugar: Box Belibolt

Box Belibolt 2º Lugar: Box Zacian

Box Zacian 3º Lugar: Box Ursulana

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉