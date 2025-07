Festival Crossroads reúne 30 atrações de rock; confira o line-up

Curitiba se prepara para receber uma das maiores celebrações do rock no Brasil. O Festival Crossroads, evento que marca o Dia Mundial do Rock, chega à sua oitava edição em 2025 com uma estrutura ainda mais impressionante. No próximo sábado (12), mais de 30 atrações se apresentarão em cinco palcos, em um novo espaço ao ar livre na Rodovia Curitiba-Ponta Grossa.

O festival, que se tornou referência no Sul do país, oferecerá 12 horas ininterruptas de música, das 10h às 22h. A programação diversificada promete unir gerações através do rock e suas variadas vertentes, do alternativo ao clássico, passando pelo punk, progressivo, folk, rap-rock e grunge.

Entre os destaques do line-up estão nomes consagrados da cena autoral brasileira, como Black Pantera, Selvagens à Procura da Lei e Sugar Kane. Além disso, tributos a ícones do rock mundial, como Metallica, Pink Floyd e Charlie Brown Jr., prometem emocionar os fãs.

Alessandro Reis, fundador do Bar Crossroads e um dos idealizadores do evento, comenta sobre o novo local: “Encontramos uma área verde incrível, a poucos minutos do Centro, que tornará a oitava edição do nosso Dia Mundial do Rock ainda mais especial”.

O Festival Crossroads, que começou como uma celebração intimista em 2004, cresceu e se consolidou como um dos principais eventos do gênero no país. Em 2025, reafirma seu compromisso com a música autoral, destinando pelo menos um terço das atrações a bandas independentes.

Além dos shows, o público poderá desfrutar de uma ampla praça de alimentação e estrutura infantil. A atmosfera audiovisual do evento promete uma experiência imersiva, com o aftermovie sendo roteirizado como uma jornada emocional.

Patrik Cornelsen, diretor da Planeta Brasil Entretenimento, garante um festival memorável esse ano. “Estamos preparando uma edição histórica, reafirmando seu protagonismo como uma das celebrações mais autênticas e vibrantes do Dia Mundial do Rock no Brasil”, disse.

Serviço

Festival Crossroads 2025 será realizado neste sábado, dia 12 de julho, das 10h às 22h, na Rodovia Curitiba-Ponta Grossa (nº 4303).

Os ingressos são limitados e estão disponíveis no site festivalcrossroads.com.br.