Nota Paraná libera R$ 27,7 milhões em créditos; Como consultar?

O programa Nota Paraná, aquele no qual os consumidores colocam CPF na nota, vai liberar um total de R$ 27,7 milhões em créditos de ICMS nesta terça-feira (10). O valor será distribuído entre aproximadamente 10,47 milhões de consumidores que inseriram o CPF na nota fiscal de compras no comércio, com os créditos sendo destinados diretamente nas contas dos usuários cadastrados no programa.

Os créditos de ICMS devolvidos são referentes às compras realizadas no mês de junho, período em que foram emitidas 68,6 milhões de notas fiscais. O cálculo dos créditos considera o faturamento das empresas, o volume de compras e o recolhimento efetivo do imposto.

Do montante total liberado, R$ 24,7 milhões serão destinados a pessoas físicas, enquanto R$ 3 milhões irão para organizações sociais que participam do Nota Paraná através da doação de notas fiscais.

Como consultar os valores do Nota Paraná?

Os consumidores podem acessar os valores pelo site do Nota Paraná ou aplicativo disponível para dispositivos Android e iOS. A partir dessas plataformas, é possível transferir os créditos para as contas bancárias cadastradas no programa.

Como participar do Nota Paraná?

Para participar do Nota Paraná, basta se cadastrar no site oficial do programa. O processo é simples e rápido: clique em “cadastre-se” e preencha os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço. Após o cadastro, uma senha pessoal será criada para acesso ao sistema.

