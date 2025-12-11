Nota Curitibana sorteia prêmios de R$ 50 mil e R$ 20 mil; veja ganhadores

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O programa Nota Curitibana realizou o 86º sorteio eletrônico nesta quinta-feira (11/12), distribuindo R$ 80 mil em prêmios principais. O evento ocorreu no Salão Nobre do Palácio 29 de Março e foi transmitido ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura no YouTube.

Os bilhetes premiados foram:

2.378.800: premiado em R$ 50 mil

premiado em R$ 50 mil 3.005.917: premiado em R$ 20 mil

premiado em R$ 20 mil 1.360.706: premiado em R$ 10 mil

Além disso, entidades sociais sem fins lucrativos indicadas pelos sorteados receberão prêmios adicionais.

O programa também distribuiu 15 mil prêmios de R$ 10. Neste sorteio, foram gerados 3.319.002 bilhetes para 136.996 participantes, referentes às notas pedidas em agosto de 2025.

Como participar dos sorteios do Nota Curitibana

Para participar dos sorteios, os cidadãos devem informar o CPF ao solicitar notas fiscais de serviços em estabelecimentos como planos de saúde, escolas particulares e oficinas mecânicas. É necessário ter cadastro no site do Nota Curitibana para concorrer e resgatar créditos.

Desde o lançamento em 2018, o programa já distribuiu R$ 23,14 milhões em prêmios. Atualmente, conta com 274.114 cidadãos cadastrados.