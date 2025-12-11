Educação

Prazo de matrícula na rede estadual de ensino é prorrogado até domingo

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 11/12/25 15h07
A Secretaria estadual da Educação do Paraná (Seed-PR) prorrogou até este domingo (14) o prazo para matrículas no ano letivo de 2026 na rede estadual de ensino. O procedimento deve ser realizado preferencialmente pela Área do Aluno online. Esta é a última oportunidade para que responsáveis e estudantes regularizem a situação escolar, solicitem novas vagas ou confirmem matrículas pendentes.

Cerca de 1 milhão de alunos devem iniciar o ano letivo de 2026 matriculados na rede estadual, segundo informações da Secretaria. Mesmo após o prazo, estudantes que não conseguirem se matricular até domingo terão o direito de estudar na rede garantido. No entanto, poderão ser alocados em unidades diferentes das preferidas, de acordo com a disponibilidade de vagas.

Para efetuar a matrícula, é necessário apresentar documentação obrigatória, que inclui: comprovante de residência atualizado, certidão de nascimento ou documento oficial com foto, CPF (para alguns casos), comprovante de vacinação (menores de 18 anos), histórico escolar ou comprovante de escolaridade. Documentos adicionais podem ser solicitados em casos específicos.

Já para a rematrícula, são exigidos: comprovante de residência atualizado, comprovante de vacinação e eventuais documentos pendentes solicitados pela escola. Toda documentação entregue presencialmente deve ser digitalizada e inserida na Pasta Individual Virtual do Estudante (PIVE), seguindo as normas da LGPD.

