Bazar de Natal reúne itens apreendidos da Receita Federal em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste sábado, dia 13 de dezembro, o Provopar Estadual abre as portas para seu 1º Bazar de Natal de 2025, transformando compras em gestos de solidariedade. Das 10h às 17h, a sede da instituição no Batel se torna um verdadeiro centro de boas ações. Ali, os visitantes encontrarão desde perfumes importados e eletrônicos apreendidos pela Receita Federal até roupas natalinas e artigos de moda circular – tudo com preços que cabem no bolso.

Cada item adquirido tem destino certo: apoiar as iniciativas do Provopar nos 399 municípios paranaenses, levando assistência a famílias em situação de vulnerabilidade.

+ Leia mais Cidade a menos de 15km do centro de Curitiba tem o maior número de vinícolas do Paraná

“Esse bazar representa muito mais do que uma oportunidade de compra — ele é um gesto de amor ao próximo. Cada produto adquirido se transforma em alimento, dignidade e esperança para quem mais precisa. O Natal é tempo de solidariedade, e o Provopar é um canal para que ela aconteça de forma concreta,” afirma Patrícia Lima, presidente do Provopar Estadual.

A entrada é livre, e você pode pagar suas compras em dinheiro, Pix ou cartões. Uma chance de presentear quem você ama e, ao mesmo tempo, estender esse carinho a quem mais precisa.

Serviço

1º Bazar de Natal do Provopar

Local: Rua Hermes Fontes, 315 – Batel, Curitiba

Quando: Sábado, 13 de dezembro

Horário: Das 10h às 17h

Entrada gratuita