Bairros de Curitiba foram dominados, na manhã desta quarta-feira (17) por uma forte neblina desde as primeiras horas da manhã. Após dias de muita chuva e frio, a previsão do tempo para Curitiba indica uma virada, com tempo seco e reaparecimento do Sol.

Segundo a previsão do tempo para Curitiba feita pelo Simepar, o sol finalmente deve brilhar após a dissipação desta neblina, a partir do meio da manhã. As temperaturas fica entre os 11 e 20ºC.

Com a forte neblina em Curitiba, os motoristas precisam ficar ainda mais atentos, pois a visibilidade nesta manhã estava de aproximadamente 100 metros.

O nevoeiro se dissipará lentamente ao longo do dia, mas pode persistir em áreas mais baixas e próximas à água, tais como rios ou lagoas.

Previsão do tempo para Curitiba

Segundo o Simepar, a previsão do tempo para Curitiba indica diass com sol e temperaturas mais elevadas que a última semana. Com termômetros com máximas de 20ºC pelos próximos 15 dias.

“Temperaturas baixas no estado e formação de nevoeiros, são destaque no amanhecer desta quarta-feira”. No mapa ao lado os valores mais baixos até última hora no Paraná, pelas estações do Simepar e Inmet”, destacou o meteorologista Fernando Mendes, do Simepar.

O que é nevoeiro?

O nevoeiro é um fenômeno meteorológico que ocorre quando o ar próximo ao solo esfria a ponto de atingir o ponto de orvalho, fazendo com que o vapor de água no ar se condense em minúsculas gotículas de água suspensas. Isso resulta em uma visibilidade muito reduzida, às vezes menos de 1 km, que é a característica principal do nevoeiro.

