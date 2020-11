Vai ter Papai Noel em Curitiba em 2020. O bom velhinho, apesar de estar no grupo de risco para complicações pela covid-19, foi liberado para estar nos eventos natalinos e a sua primeira aparição aconteceu na manhã desta terça-feira (3), no Shopping Palladium, no bairro Portão. O centro comercial acaba de dar o pontapé inicial nas apresentações e o público já pode conferir de perto a decoração natalina e registrar uma imagem com esta figura ímpar, que está presente no fim de todos os anos. O que mostra que a pandemia dificultou, mas não conseguiu acabar com a magia do Natal.

No Shopping Palladium, Papai Noel ficará o tempo todo protegido por painéis de acrílico em sua frente e lateral, que fazem com que ele fique separado dos fãs. Este ano, as crianças não vão tocar diretamente no bom velhinho, mas o pedido de qual presente gostariam de ganhar vai ser realizado. Antes de conversarem com o Noel, as pessoas também devem passar álcool gel e obrigatoriamente precisam estar usando máscara de proteção. Além disto, uma ajudante do Papai Noel passa álcool na cadeira que está protegida pelo acrílico.

Márcio Marques, 40 anos, eletricista, levou os filhos para passear no shopping e teve a surpresa que tanto agradou a filha Isabele, de 8 anos. Ela foi a primeira criança a conversar com o Papai Noel, em Curitiba. “Não sabia disto e foi uma surpresa muito bacana. O Papai Noel dá esperança de que tudo vai melhorar e temos que deixar esta imagem também para nossos filhos. Ano passado estivemos aqui e hoje é um pouco diferente, mas temos que nos adaptar. Importante é a gente ter estes momentos com a família”, disse Márcio.

Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

Decoração natalina

No Palladium, a decoração do Natal 2020 apresenta como carro chefe uma árvore de Natal de 16 metros de altura. Entre as atrações, também estão os carrinhos que andam por dentro da decoração de natalina para contar a história da “Casa Mágica do Papai Noel”. À medida em que o carrinho vai passando pela decoração, as cenas vão se acendendo para contextualizar a história. O trenó que carrega os carrinhos também é acessível a cadeirantes, sendo preparado para carregar uma cadeira de rodas. Ainda dentro do shopping, guirlandas e pequenas árvores enfeitadas proporcionam um bem-estar visual. Na fachada, luzes farão um show especial e ainda vão iluminar a região.

Este ano, o trabalho da equipe de eventos durou 20 dias e teve como responsável uma pessoa que tem no nome a qualificação ideal ao trabalho. Natal Coutinho, gerente de eventos do Shopping Palladium, relatou que a data é marcante para a sociedade e mesmo com a pandemia, o shopping decidiu fortalecer esta relação entre as pessoas. “Buscamos colocar ideias novas e diferentes que contagiam as famílias. A vida pode ser melhor e estamos trazendo tudo isto de maneira segura”, comentou Natal que nasceu no dia 25 de dezembro.

O Natal do Shopping Palladium acontece de 3 de novembro de 2020 até 6 de janeiro de 2021.

Outros shoppings

Nesse ano atípico, o Shopping Estação também reformulou algumas ações. A decoração contará com uma grande árvore, ursos gigantes e um trem interativo. O primeiro compromisso do Papai Noel já está marcado, será uma live especial nas redes sociais do Shopping Estação dia 12, às 19h. Com o auxílio musical de um duende, o Papai Noel vai ler algumas cartinhas. Outra atitude diferente é o papo via videochamada.

Para participar, os pais precisam agendar um horário via aplicativo e site do Shopping Estação. Em novembro, a criançada poderá conversar com ele nas sexta-feiras e sábados, das 15h às 21h, e aos domingos, das 14h às 20. Já em dezembro, o agendamento poderá ser feito para os horários de segunda a sábado, das 15h às 21h e aos domingos, das 14h às 20h.

No Shopping Curitiba, nos dias 13, 14, 27 e 28 de novembro e 18 e 19 de dezembro, o Papai Noel e os duendes irão desfilar pelos corredores, todos em cima de pernas de pau, em um animado musical. A decoração deste ano será tradicional e a fachada será toda iluminada, reforçando a magia e o brilho desta época do ano. A decoração será aberta ao público no dia 9 de novembro e irá até o dia 4 de janeiro de 2021.