O feriado de Finados (02) foi o último de 2020 em dia de semana (Proclamação da República, dia 15 de novembro, cairá em um domingo). Para 2021, o calendário do Brasil prevê 12 datas de feriados nacionais, sendo 10 caindo em dias de semana. Além disso, quatro acontecem em uma terça ou uma quinta-feira, o que favorece a prática de “enforcar” a segunda ou a sexta-feira. São os clássicos feriadões.

Mas, no ano que vem, é grande a preocupação com a recuperação da economia no país, machucada por tantos meses de dificuldades devido à pandemia do novo coronavírus. Isso levou deputados federais a apresentarem propostas de lei prevendo até a suspensão de feriados no período pós-pandemia.

Projeto quer antecipar feriados

Nos primeiros meses da pandemia, vários deputados apresentaram projetos de lei que previam, entre outras coisas, o funcionamento normal de serviços públicos e do comércio já nos feriados deste ano de 2020, a possibilidade de tornar facultativa a comemoração e até a suspensão das datas que caíssem em dias úteis por 16 meses, enquanto durar o estado de calamidade pública.

Nenhuma delas chegou a ser aprovada. Apesar de não tratarem exatamente do mesmo assunto, várias das propostas acabaram sendo anexadas em junho deste ano a um projeto de lei apresentado ainda em 2016 e que já estava na Câmara dos Deputados desde 2019, de autoria do senador Dário Berger (MDB/SC).

O PL 3797/19 prevê que serão comemorados por antecipação, na segunda-feira da mesma semana, os feriados que caírem nos demais dias da semana.

O projeto, no entanto, prevê como exceções os feriados que caírem nos sábados e domingos e outras datas nacionais: 1º de janeiro (Confraternização Universal), Carnaval, Sexta-Feira Santa, 1º de maio (Dia do Trabalho), Corpus Christi, 7 de setembro (Dia da Independência), 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil) e 25 de dezembro (Natal), “bem como daqueles reservados ao disciplinamento pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios”, diz o texto.

Segundo informações da tramitação, no site da Câmara dos Deputados, o projeto de lei 3797/19 recebeu parecer favorável do relator na Comissão de Cultura. Em junho, um requerimento pediu urgência no trâmite da proposta. O texto ainda deve passar por outras comissões da Casa antes de ir a plenário.

Feriados de 2021

Data Dia de semana Feriado 01/01/2021 sexta-feira Dia da Confraternização Universal 15/02/2021 segunda-feira Carnaval 16/02/2021 terça-feira Carnaval 02/04/2021 sexta-feira Paixão de Cristo 21/04/2021 quarta-feira Tiradentes 01/05/2021 sábado Dia do Trabalho 03/06/2021 quinta-feira Corpus Christi 07/09/2021 terça-feira Independência do Brasil 12/10/2021 terça-feira Nossa Senhora Aparecida 02/11/2021 terça-feira Finados 15/11/2021 segunda-feira Proclamação da República 25/12/2021 sábado Natal