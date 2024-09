Mulheres que usavam “técnicas” para furtar lojistas são alvo de megaoperação em Curitiba

Um grupo de mulheres é alvo de uma megaoperação da Polícia Civil do Paraná, na manhã desta segunda-feira (30) em Curitiba e cidades da Região Metropolitana. Segundo as investigações, o grupo é responsável por furtos na grande Curitiba. Sete mandados judiciais estão sendo cumpridos desde as primeiras horas da manhã.

Dentre as ordens judiciais da megaoperação em Curitiba estão três de prisão e cinco mandados de busca e apreensão. A ação acontece simultaneamente Curitiba e demais cidades da Região Metropolitana, tais como Piraquara, Colombo e Almirante Tamandaré.

A ação tem como objetivo a repressão e enfrentamento aos crimes contra o patrimônio. As autoras possuem um vasto histórico criminal.

“As autoras escolhiam locais com muitos produtos à mostra, buscavam distrair o proprietário ou funcionário, facilitando que as outras integrantes realizassem a subtração dos produtos. Esse é o modus operandi dessa associação criminosa”, explicou a delegada da PCPR Juliana Cordeiro, sobre a megaoperação em Curitiba.

