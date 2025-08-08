Mulheres dominam compras de presente de última hora em Curitiba, diz pesquisa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Faltando pouco tempo para o Dia dos Pais, celebrado no domingo (10), há quem ainda não sabe o que comprar de presente, deixando para procurar de última hora. Se você é uma dessas pessoas, saiba que isso pode ser reflexo de um hábito social, como aponta uma pesquisa realizada por três universitárias da Faculdade de Administração e Economia (FAE), em Curitiba: Beatriz Dodorico, Carmela Oleksy e Camila Nishi, com a orientação do professor Adriano Toledo.

A pesquisa sobre hábitos de compras contou com a resposta de 672 pessoas e levou em consideração os seguintes critérios: sexo, idade, renda, estado civil, quantidade de filhos, rotina e ocupação. Conforme apurado pelas universitárias, a conclusão foi de que mulheres entre 30 e 59 anos demonstram ter uma rotina mais agitada e, consequentemente, realizam compras de última hora com maior frequência do que homens e pessoas de outras faixas etárias.

Além disso, o estudo também mostrou que pessoas em relacionamentos sérios ou solteiras tendem a realizar mais compras on-line de última hora. Viúvos e divorciados, entretanto, evitam essa prática garantindo os presentes com maior antecedência.

Por que as pessoas deixam para fazer compras de última hora?

Para a universitária Carmela Oleksy, a pesquisa começou com o objetivo de responder o motivo das pessoas deixarem para comprar presentes de última hora, o que reflete em grandes aglomerações em shoppings da cidade. Segundo ela, os resultados foram surpreendentes.

“Tem algum fator racional para isso? É dinheiro? É falta de mobilidade? É falta de vontade? Foi mais uma curiosidade, porque é uma coisa muito presente na nossa rotina”, explica.

Carmela destaca que o estudo revelou que a falta de tempo está muito mais ligada ao adiamento das decisões de consumo do que a renda, por exemplo.

A pesquisa foi realizada pelas estudantes Beatriz Dodorico, Carmela Oleksy e Camila Nishi. Foto: Arquivo Pessoal

Na hora de comprar presentes, qual é a data mais importante?

Além dos hábitos de consumo, a pesquisa também fez um levantamento sobre as datas comemorativas mais importantes para a compra de presentes em Curitiba. Conforme a análise dos resultados, os aniversários foram considerados como a data comemorativa mais significativa pelos curitibanos entrevistados. Carmela ressalta que o Dia dos Pais ficou em quarto lugar, atrás de aniversário, Natal e Dia das Mães, respectivamente.

“A gente achou que o Natal seria a principal, até por estar tudo muito lotado. Só que na verdade é o aniversário. Uma coisa que a gente acaba não vendo muito, porque o Natal é o mesmo dia pra todo mundo, aniversário não”, explica a estudante.

Além disso, ao invés dos cosméticos, as roupas são os presentes mais comprados pelos participantes da pesquisa, ao contrário do que a equipe imaginava.

Como futura publicitária, Carmela destaca que a pesquisa foi interessante e deve ser vista, principalmente, a partir de um olhar estratégico. Isso porque as marcas acompanham hábitos sociais na hora de criar campanhas mais assertivas que possuem o objetivo final de vender.

