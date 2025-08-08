Obras de novo viaduto em Curitiba exigem mudança de trânsito em avenida

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir da próxima segunda-feira (11), motoristas que utilizam a Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel — continuação da Avenida Victor Ferreira do Amaral — enfrentarão alterações significativas no trânsito. A megaobra do novo Viaduto Curitiba-Pinhais, que promete desafogar o tráfego na região, exigirá bloqueios nas faixas centrais da via por aproximadamente 300 metros a partir do limite entre os municípios.

A intervenção acontecerá em Pinhais e integra os pacotes 3 e 4 do Lote 4 do Projeto Novo Inter 2, sob coordenação da prefeitura de Curitiba e com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Enquanto Curitiba responde pela execução da obra, a Prefeitura de Pinhais define os desvios necessários.

O tráfego será mantido nos dois sentidos, mas desviado para as pistas marginais. No sentido Curitiba–Pinhais, o bloqueio ocorrerá entre as ruas 25 de Dezembro e Iolanda Túlio Borba. Na direção contrária, Pinhais–Curitiba, o fechamento será entre as ruas Altônia e Santa Helena.

Os motoristas que seguem para Pinhais não poderão fazer conversão direta à esquerda na Rua Altônia. O caminho alternativo será virar à direita na Rua 25 de Dezembro, depois à esquerda na Rua Wanda dos Santos Mallmann e novamente à esquerda na Rua Iolanda Túlio Borba. Estas vias terão sentido único provisoriamente durante o período de bloqueio.

Para evitar congestionamentos, especialmente nos horários de pico, a Prefeitura de Pinhais recomenda rotas alternativas. Para quem vai ao Bairro Alto, o indicado é utilizar as ruas Mandaguaçu e Santa Helena. Para o Capão da Imbuia, as opções são a Rua Guilherme Weiss e as avenidas Iraí e Ayrton Senna. Já para o Cajuru, pode-se seguir pela Avenida Iraí e Rua Rio Amazonas.

O desvio permitirá a construção das fundações da estrutura de terra armada que dará sustentação ao viaduto, etapa que exige a liberação total das pistas centrais. A previsão é que esta fase da obra dure 90 dias.

O Viaduto Curitiba-Pinhais integra o Projeto de Aumento da Capacidade e Velocidade da Linha Direta Inter 2, que contempla mais de 38 quilômetros de requalificação em Curitiba. A estrutura visa melhorar a fluidez do tráfego e fortalecer a integração metropolitana, principalmente no eixo de transporte coletivo, beneficiando 28 bairros e aproximadamente 181 mil passageiros diariamente.

