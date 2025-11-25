Mulher é resgatada de cárcere privado após três dias de torturas em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na noite desta segunda-feira (24/11), a Guarda Municipal (GM) de Curitiba atendeu uma denúncia de violência doméstica no bairro Sítio Cercado. No local, encontraram uma mulher de 26 anos, descalça, com lesões no pé direito e no braço esquerdo. Para os guardas, a vítima relatou ter fugido depois de ficar três dias em cárcere privado.

Segundo a mulher, o companheiro dela a manteve trancada na residência do casal, agredindo-a repetidamente e privando-a de alimentação. A vítima também afirmou que o suspeito a ameaçava com uma faca e dizia ter preparado uma cova em uma chácara para ocultar o corpo dela após torturá-la e matá-la.

A fuga ocorreu quando o agressor deixou a porta destrancada por descuido. Mesmo assim, ela foi novamente alcançada e agredida antes de conseguir pedir socorro. Vizinhos acionaram a Guarda Municipal, que localizou e prendeu o homem em flagrante.

Como denunciar violência doméstica em Curitiba

O caso ocorreu na véspera do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, celebrado em 25 de novembro. A Guarda Municipal reforça a importância da vigilância constante e do acolhimento imediato às vítimas de violência doméstica.

A Patrulha Maria da Penha de Curitiba, considerada pioneira no atendimento especializado entre as guardas municipais brasileiras, integra a Rede de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. Canais de denúncia incluem o telefone da Patrulha (3221-2760), a Central de Atendimento à Mulher (180) e a emergência da Guarda Municipal (153).