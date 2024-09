Mulher é presa por aplicar ‘golpe da herança’ na Grande Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), prendeu preventivamente uma mulher, de 35 anos, pelo crime de estelionato em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A captura aconteceu nesta segunda-feira (23).

A mulher fez pelo menos duas vítimas na região. Segundo o delegado Thiago Mendes, para aplicar o golpe a mulher alegava que teria herdado uma herança e que precisava de ajuda pra achar o cartório a fim de regularizar a documentação necessária.

“No momento da abordagem, outro estelionatário aparecia informando que iria ajudar, mas que precisaria de uma comissão. Então ela informava que iria pagar a comissão. Assim, a outra vítima ficava interessada também na comissão. Contudo, para pagar esse valor ela pedia uma garantia”, explica do delegado.

A suspeita, investigada por aplicar o golpe e outros crimes relacionados, já havia sido presa em 2023 pelo mesmo delito, mas foi liberada em junho de 2024.

Após investigação, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dela, que foi expedida pela justiça.

A mulher foi localizada, presa e encaminhada ao sistema penitenciário. O estelionato pode resultar em penas de mais de cinco anos de reclusão.

Boletim de ocorrência

Caso seja vítima do crime de estelionato, o cidadão deve registrar um Boletim de Ocorrência (BO). O registro pode ser realizado via internet, no portal da PCPR, de forma rápida.

Caso deseje, a confecção do documento pode ser feita de forma presencial na delegacia mais próxima.

A PCPR também solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra crimes de estelionato. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?