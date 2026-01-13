Mulher é indiciada após faturar R$ 100 mil com golpe do falso aluguel no litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Delegacia da Polícia Civil do Paraná (PCPR) de Matinhos, no litoral, concluiu a investigação sobre os golpes de “falso aluguel” aplicados no município durante a temporada de verão. As apurações revelaram que 22 pessoas foram enganadas por uma mulher que oferecia imóveis indisponíveis para locação.

Segundo as investigações, a suspeita utilizava sempre o mesmo método para enganar as vítimas. Ela anunciava casas e apartamentos que não estavam disponíveis para aluguel e, após receber os pagamentos, desaparecia. Os valores obtidos de forma fracionada pela golpista chegam a aproximadamente R$ 100 mil.

A mulher foi indiciada pelo crime de estelionato, em continuidade delitiva, e permanece presa preventivamente. O trabalho da polícia envolveu coleta de diversos depoimentos e análise das transações financeiras relacionadas aos golpes.

O delegado Thiago Andrade, responsável pela condução do inquérito, solicitou a prisão preventiva da investigada como medida para garantir a ordem pública, considerando o risco de que ela continuasse aplicando golpes durante o período de maior movimentação turística na região.