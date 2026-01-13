Carga de celulares avaliada em R$ 3 milhões é apreendida em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na noite de segunda-feira (12/01), dois homens foram presos em flagrante no bairro Xaxim, em Curitiba, transportando uma carga de 1.680 celulares sem documentação legal. A apreensão, realizada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), é estimada em aproximadamente R$ 3 milhões.

Entre os aparelhos apreendidos estão modelos de diversas marcas, incluindo alguns comercializados por valores que ultrapassam R$ 11 mil nos sites oficiais das fabricantes. A suspeita é que todo o material seja proveniente do Paraguai.

A situação chamou a atenção de um policial que passava pela região e notou duas vans estacionadas. Os homens estavam no processo de transferência de caixas entre os veículos. Ao realizar a abordagem, o agente descobriu que as 20 caixas de papelão estavam lacradas e identificadas como se transportassem guardanapos de papel.

“Ao serem questionados, os indivíduos informaram que se tratava de produtos eletrônicos, mas não souberam esclarecer a origem nem apresentaram notas fiscais, o que reforçou a suspeita de atividade criminosa”, explica o delegado André Feltes, da Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas (DFRC).

A abertura das embalagens revelou os celulares novos, ainda nas caixas originais. Diante das evidências de descaminho, os responsáveis foram autuados em flagrante e encaminhados ao sistema penitenciário, enquanto toda a carga foi recolhida pelas autoridades.