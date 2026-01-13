Novo radar próximo à divisa com Curitiba começa a operar em Campo Largo em janeiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir do dia 26 de janeiro, a Prefeitura de Campo Largo dará início a uma nova etapa de fiscalização do trânsito com a instalação de 15 pontos de fiscalização eletrônica na cidade. Os novos radares serão implantados em locais considerados críticos, definidos a partir do risco e histórico elevado de acidentes, da presença de travessias de pedestres e do alto fluxo de veículos.

Um dos novos equipamentos será instalado na Rua Mato Grosso, em um ponto próximo à divisa do município com o bairro Augusta, em Curitiba. O local é uma das principais rotas de ligação entre Campo Largo e a capital paranaense, especialmente para motoristas que acessam a região pelo viaduto próximo à Volvo, concentrando grande volume de tráfego ao longo do dia.

Após o período de testes e aferições técnicas, os equipamentos passarão a monitorar um total de 28 faixas de rodagem. O sistema inclui seis equipamentos mistos e nove controladores de velocidade, distribuídos em vias de mão única e mão dupla, com limites que variam entre 40 km/h e 60 km/h.

Novos radares em Campo Largo: Lista completa

Rua Joaquim Ribas de Andrade, 1290 – 1 faixa (mão única) – 40 km/h;

Rua Joaquim Ribas de Andrade, 635 – 1 faixa (mão única) – 40 km/h;

Avenida Padre Natal Pigato, 815 – 2 faixas (mão única) – 40 km/h;

Avenida Padre Natal Pigato, 710 – 1 faixa (mão única) – 40 km/h;

Rua Ema Taner de Andrade, 435 – 2 faixas (mão única) – 40 km/h;

Rua Bernardo Fedalto, 341 – 2 faixas (mão única) – 40 km/h;

Rua Teodoro Augustyn, 437 – 2 faixas (mão dupla) – 40 km/h;

Rua José Domingues Pereira, 526 – 2 faixas (mão dupla) – 40 km/h;

Avenida Marcelo Puppi, 1991 – 2 faixas (mão única) – 60 km/h;

Avenida Marcelo Puppi, 1991 – 2 faixas (mão única) – 40 km/h;

Rua Dom Pedro II, 2549 – 2 faixas (mão dupla) – 40 km/h;

Avenida Marcelo Puppi, 608, no poste existente – 2 faixas (mão única) – 60 km/h;

Avenida Marcelo Puppi, 1700 – 2 faixas (mão única) – 60 km/h;

Rua Mato Grosso, 9757; próximo à Rua Arapongas – 2 faixas (mão dupla) – 40 km/h;

Avenida Centenário, 2000 – 3 faixas (mão única) – 40 km/h.

Por que estes pontos foram escolhidos?

Segundo a Prefeitura de Campo Largo, a escolha pelos equipamentos de fiscalização eletrônica se baseia em estudos nacionais e internacionais que comprovam a eficácia da medida.

Em 2024, radares semelhantes instalados no Brasil monitoraram mais de sete bilhões de passagens de veículos, com 99,9% dos condutores respeitando os limites de velocidade nos pontos fiscalizados. De acordo com a administração municipal, a principal causa de acidentes está relacionada à imprudência dos motoristas, especialmente ao excesso de velocidade.

Com uma frota estimada em 105 mil veículos registrados e uma média de 80 sinistros de trânsito por mês, a expectativa é que a ampliação da fiscalização contribua para a redução da violência no trânsito no município.

