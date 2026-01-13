Detonação de rochas vai interditar rodovia do Paraná na quinta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Vai pegar a PR-445 na quinta-feira (15/01)? O DER/PR realizará uma detonação de rochas entre os distritos de Lerroville e Irerê, em Londrina, no Norte do Paraná.

A explosão controlada faz parte das obras de duplicação da rodovia e vai bloquear totalmente o tráfego de veículos entre os quilômetros 32,5 e 33,5. O fechamento da pista está previsto para começar às 12h30 e terminar às 13h30, mas a interdição efetiva deve durar cerca de 30 minutos após o acionamento dos explosivos.

Para evitar transtornos, o DER/PR recomenda que os motoristas se programem com antecedência. O ideal é evitar aglomerações no local e seguir rigorosamente a sinalização provisória instalada no trecho.

Atenção redobrada também para as condições climáticas. Em caso de chuva ou outras situações adversas, a operação pode ser adiada. Então, antes de pegar a estrada, verifique se o cronograma se mantém.

Cautela é a palavra-chave para quem precisar passar pelo local.