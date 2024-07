Mulher condenada por estupro é presa na região metropolitana de Curitiba

Uma mulher de 36 anos, condenada na justiça pelo crime de estupro de vulnerável, foi presa nesta segunda-feira (22), em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), pela Polícia Civil do Paraná (PCPR).

De acordo com informações da polícia, o crime aconteceu em 2018, em Campo Largo. Após julgamento, a mulher foi condenada a 11 anos de prisão em regime fechado. Detalhes do crime também não foram informados.

Depois de ser encontrada nesta segunda, ela foi encaminhada novamente ao sistema penitenciário. A Polícia Civil não informou se a mulher estava foragida ou se já havia cumprido parte da pena anteriormente.

Segundo a delegada da PCPR Mariana Cantu, a ação faz parte da Operação Mulher Segura, que busca reforçar a proteção e garantir o direito das mulheres e crianças em todas as regiões do Paraná.

Como denunciar um crime

A PCPR solicita a colaboração da população no combate aos crimes de violência sexual. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (41) 9 9125 5192 (Whatsapp) diretamente para a equipe de investigação.

