Muffato Tarumã reabre nesta sexta com loja renovada e novos acessos em Curitiba

Depois de meses em reforma, o Super Muffato Tarumã, em Curitiba, será reinaugurado nesta sexta-feira (11), às 8h. A unidade da Avenida Victor Ferreira do Amaral, 1088, ganhou uma nova configuração interna e também mudanças nos acessos ao supermercado, justamente em uma região que passa por uma grande transformação viária.

A revitalização faz parte do processo de modernização das lojas do Grupo Muffato. No Tarumã, porém, a obra teve um desafio adicional: adaptar a chegada dos consumidores em meio às intervenções do Complexo Tarumã, que alteraram o trânsito e os caminhos de acesso à Avenida Victor Ferreira do Amaral.

Com as mudanças feitas na unidade, o acesso ao supermercado ficou mais fácil e cômodo para os clientes.

Super Muffato Tarumã ganha novo conceito

Inaugurado em 2009, o Super Muffato da Avenida Victor Ferreira do Amaral está entre as lojas mais antigas de Curitiba. Agora, a unidade passa por uma nova transformação para acompanhar o conceito que vem sendo implantado nas lojas da rede.

Dentro do supermercado, a área de vendas foi redimensionada. Entre as mudanças estão novos espaços para delicatessen, açougue, hortifruti e padaria, além da renovação da estrutura e da comunicação visual.

A fachada também foi totalmente remodelada, com uma identidade mais atual e alinhada ao padrão adotado pelo Grupo Muffato em suas unidades mais recentes. A reforma, portanto, não se limitou ao visual. A proposta é reorganizar a experiência de compra e melhorar a circulação dos consumidores dentro da loja.

Acesso mudou em meio às obras do Tarumã

A localização do supermercado tornou a reforma ainda mais particular. A Avenida Victor Ferreira do Amaral está inserida em uma região que passou por diversas intervenções do Complexo Tarumã, projeto que envolve a requalificação viária, ampliação do viaduto sobre a Linha Verde e mudanças nos acessos da região.

Durante as obras, os motoristas precisaram utilizar diferentes desvios para chegar à avenida e circular pelo entorno. Em alguns momentos, o acesso ao próprio supermercado ficou mais trabalhoso para quem vinha de determinados pontos da cidade.

Nos últimos meses, porém, novas ligações foram liberadas. Em agosto, por exemplo, a Prefeitura liberou uma alça de retorno sob o viaduto da Victor Ferreira do Amaral, localizada entre o Super Muffato e o DNIT. Poucos dias depois, também foi aberto um trecho lateral da Linha Verde que passou a facilitar o acesso à avenida no sentido Centro.

É nesse cenário que o Muffato Tarumã volta a funcionar com a loja renovada e acessos reorganizados.

Muffato amplia presença em Curitiba

A revitalização do Tarumã faz parte de um movimento maior do Grupo Muffato na capital. Em 2025, o grupo inaugurou quatro unidades em Curitiba: os Super Muffato Comendador Araújo, XV de Novembro e Jardim das Américas, além do Max Atacadista Torres.

Para 2026, a empresa anunciou a segunda unidade do Muffato Go, modelo de supermercado autônomo, na Avenida Cândido de Abreu, em frente ao Shopping Mueller, além de um novo Super Muffato na região do Rebouças. A previsão anunciada anteriormente é de que, com esses investimentos, o grupo chegasse a 18 lojas na capital, sendo 12 Super Muffato e seis Max Atacadista.

As datas de inauguração ainda não foram reveladas, mas devem ocorrer ainda neste semestre. O Muffato Rebouças, inclusive, já iniciou processos de contratação de funcionários.

O grupo também vem promovendo uma sequência de modernizações em unidades já existentes. Em junho, o Super Muffato Champagnat reabriu após uma ampla revitalização, com novo posicionamento, ampliação do mix e um Espaço Café. Em outras cidades, unidades do Max Atacadista também passaram por reformas neste ano.