Pelo terceiro ano consecutivo, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) realiza a ação “Natal Sem Fome e Solidário” no Paraná. A iniciativa levará a diversidade de alimentos da reforma agrária a famílias urbanas que estão em situação de vulnerabilidade.

A maior parte das doações vão ocorrer nesta quinta-feira, dia 22 de dezembro, em 15 cidades do estado. Está prevista a distribuição de aproximadamente 40 toneladas de alimentos e 4 mil marmitas.

A camponesa Bruna Zimpel, moradora do acampamento Terra Livre, em Clevelândia, e integrante da direção nacional do MST, conta que a solidariedade é vivida no dia a dia pelas famílias acampadas e assentadas, e se ampliou no último período.

“Com o agravamento da crise social e a pandemia, essas ações foram construídas para além dos nossos territórios, beneficiando muitas famílias trabalhadoras urbanas de todo o país”, relata a dirigente. Em campanhas de solidariedade com quem passa fome, o MST-PR partilhou mais de 1 milhão de quilos de alimentos saudáveis e cerca 180 mil marmitas, desde abril de 2020.

Para o MST, a vitória de Lula nas urnas significa a renovação das esperanças de superar a miséria no nosso país, “mas há muito por se fazer agora”, garante Bruna, se referindo aos números da fome: 33,1 milhões de pessoas não têm o que comer todos os dias, e mais da metade (58,7%) do povo convive com a insegurança alimentar leve, moderada ou grave – segundo Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar de 2022.

Marmitas da Terra chegaram a 180 mil refeições partilhadas

Uma das iniciativas do MST no combate à fome foi a ação Marmitas da Terra que uniu trabalhadores do campo e da cidade para produzirem refeições todas as quartas-feiras.

Desde abril de 2020 foram entregues 180 mil marmitas em comunidades, ocupações e nas praças Rui Barbosa e Tiradentes toda semana. O projeto reuniu mais de 250 voluntários em Curitiba que preparavam as refeições e ainda mantinham a agrofloresta no Assentamento Contestado – espaço onde são cultivados a maioria dos legumes e verduras que são o cardápio das refeições.

Este ano a ceia na praça Rui Barbosa acontece na quinta-feira, 22, a partir das 12h. No total serão produzidas 2 mil marmitas que serão partilhadas com seis comunidades de Curitiba e Região Metropolitana e nas praças do centro.

Cestas Esperança

A iniciativa Produtos da Terra, responsável por comercializar os produtos da Reforma Agrária, Agricultura Familiar e Economia Solidária em Curitiba e Região Metropolitana, mobilizou a arrecadação de recursos com seus consumidores e entidades parceiras para a montagem de cestas especiais para doação, as Cestas Esperanças.

Cada cesta contém 19 itens, desde produtos de cesta básica, como o arroz e feijão Campo Vivo e o leite Terra Viva, legumes e hortaliças fresquinhas da Agricultura Familiar do entorno, até produtos especiais para as celebrações final de ano, como o panetone produzidos pela rede de padarias comunitárias, a Rede Fermento na Massa.

As entregas de aproximadamente 130 cestas esperanças acontecerão nesta quinta-feira (22) em 3 comunidades de Curitiba: Ocupação 29 de Janeiro e Ocupação Alvorada II, ambas no bairro Uberaba (Jd. Icaraí), e Associação Xapinhal, no bairro Xapinhal.