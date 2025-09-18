Motorista que matou adolescente em Curitiba é condenado 11 anos depois do crime

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Tribunal do Júri de Curitiba condenou a 12 anos e 8 meses de prisão Wolney da Silva Paula pela morte de um adolescente em 2014. De acordo com o Ministério Público do Paraná (MPPR), ele atropelou a vítima, de 12 anos, enquanto dirigia embriagado.

O acidente ocorreu no bairro Parolin, em 15 de março. O MPPR detalhou que Wolney não tinha carteira de motorista e dirigia em alta velocidade em uma área urbana de grande movimentação.

No momento do atropelamento, o menino brincava na calçada com outro adolescente. Segundo o MP, o homem teria perdido a direção e, sem frear, avançou sobre a calçada, atingindo o menino e prensando ele contra o muro de uma residência. Após o ocorrido, o motorista não prestou socorro e fugiu do local.

O Conselho de Sentença reconheceu a ocorrência de homicídio doloso, com a causa do aumento de pena pelo fato da vítima ter menos de 14 anos.

Desde 2014, o homem aguardava o julgamento em liberdade. Com a condenação, ele deixou o plenário preso para o cumprimento imediato da pena.

Em nota, a defesa do réu afirmou que a condenação não reflete as provas apresentadas no processo e que irá recorrer.