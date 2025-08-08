Motorista que atropelou ciclista na RMC é indiciado por tentativa de homicídio

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O motorista, de 23 anos, preso em flagrante após atropelar um ciclista em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) foi indiciado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) por tentativa de homicídio.

O caso aconteceu no dia 26 de julho e foi registrado por uma câmera de monitoramento. Assista:

De acordo com o delegado do caso, Thiago Andrade, as investigações apontaram que o suspeito teria utilizado o veículo, de forma consciente, como uma arma, após uma discussão de trânsito.

“Após o atropelamento, ele ainda desceu do carro e tentou agredir a vítima com chutes, mesmo ela estando caída”, afirma Thiago.

Ainda conforme o delegado, o suspeito não teria demonstrado arrependimento em nenhum momento da investigação. A PCPR diz que a vítima segue internada devido ao acidente.

Relembre o caso

O caso foi registrado na noite do dia 26 de julho, na RMC. Uma câmera de segurança registrou o momento e, pelas imagens, é possível ver que o ciclista se aproxima do carro e, em seguida, o motorista avança com o veículo em direção a vítima.

Na época, o motorista disse no interrogatório que o ciclista estava na rua e, ao chamar a atenção dele, foi xingado pela vítima, dando início a uma discussão. Para a polícia, o suspeito afirmou que não teve a intenção de atropelar o ciclista e alegou que o carro teria sofrido uma pane.