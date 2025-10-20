Motorista pode perder CNH após ser flagrado a 184 km/h na BR-277, no litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um motorista foi flagrado andando a 184 km/h na BR-277, em Paranaguá, no Litoral do Paraná, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O registro aconteceu na tarde de domingo (19/10).

De acordo com a corporação, a velocidade máxima para o trecho é de 110km/h. Devido à infração, o proprietário do carro foi multado em R$ 880 e responderá a um processo de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O prazo da suspensão varia de dois a seis meses.

O flagrante foi realizado durante uma fiscalização com o radar fotográfico. A PRF revela que a ação é realizada em diversos trechos das rodovias federais, após estudo e mapeamento dos pontos críticos onde ocorrem mais acidentes graves e com mortes.

Penalidade para excesso de velocidade

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a suspensão da CNH por excesso de velocidade ocorre quando o condutor excede o limite máximo de velocidade em mais de 50%. A penalidade é automática e o período de suspensão pode ser de dois a oito meses para a primeira ocorrência.

Se o motorista reincidir na mesma infração dentro de 12 meses, o período de suspensão aumenta para 8 a 18 meses.