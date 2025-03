Motorista fica gravemente ferida após carro ser lançado contra poste em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma motorista de 65 anos ficou gravemente ferida após colidir contra um carro e, em seguida, contra um poste na Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, no bairro Campo Comprido, em Curitiba, no final da manhã desta quarta-feira (05).

O acidente aconteceu por volta das 11h50, na esquina com a Rua Antenor Kaiser. A mulher estava dirigindo um Volkswagen Fox. Já o outro motorista envolvido no acidente dirigia um Ford Fiesta.

De acordo com informações do Sargento Zaqueu do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) os dois automóveis seguiam na mesma direção. A colisão aconteceu quando o Fiesta mudou de faixa. Após a batida entre os dois carros, o Fox também bateu em um poste e tombou.

O veículo ficou bastante danificado e a mulher foi socorrida com ferimentos graves. Ela foi levada ao Hospital Evangélico. O outro motorista não ficou ferido. No carro dele havia uma passageira que também não teve ferimentos.

Por conta da pancada no poste, algumas regiões do bairro Campo Comprido ficaram sem luz.