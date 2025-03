Mulher ofereceu R$ 100 mil por homicídio de ex-marido em Curitiba; Vídeo!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A morte de Ezequiel da Costa, de 52 anos, ocorrido em dezembro, em Curitiba, foi solucionada pela Polícia Civil. A ex-mulher da vítima teria oferecido R$ 100 mil a um homem para ajudar no crime.

Segundo a investigação, Ezequiel e a ex-companheira mantinham um histórico de conflitos pela posse da casa. Em 2023, ele deixou a residência no bairro Boqueirão por decisão judicial, sendo que a mulher levou um namorado para morar com ela. Posteriormente, ela se mudou e Ezequiel retornou ao imóvel.

No dia 22 de dezembro de 2024, quando chegava em sua casa, duas pessoas aguardavam dentro do imóvel, após terem deixado uma motocicleta estacionada a uma quadra dali e seguido a pé até a residência. Vídeos divulgados pela Polícia Civil mostram o momento da chegada e saída da dupla. Ezequiel morreu após sofrer vários disparos de arma de fogo.

“O crime foi meticulosamente planejado e a motivação seria a disputa pela residência. Os suspeitos premeditaram cada etapa da ação, desde a espera dentro do imóvel até a tentativa de ocultar o envolvimento com o homicídio”, disse o delegado Ivo Viana.

Grana para o comparsa

O homem, dono da motocicleta usada no homicídio, teria aceitado participar do crime mediante a promessa do valor em dinheiro. O pagamento, porém, não chegou a ser efetivado, pois estaria condicionado à venda da casa na qual Ezequiel morava.

Ambos os suspeitos foram presos temporariamente pela PCPR no dia 14 de fevereiro e tiveram as prisões convertidas em preventiva.