Jornalista assassinado em Curitiba conhecia agressor há pouco tempo, diz investigação

Os policiais que estão investigando a morte do jornalista Cristiano Freitas, de 48 anos, ocorrida na terça-feira (04), no bairro Jardim das Américas, em Curitiba, acreditam que vítima e agressor tenham se conhecido há pouco tempo.

Em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (05), o delegado Ivo Viana, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), informou que a investigação ainda está no início com a tentativa de encontrar elementos que possa auxiliar na linha de trabalho.

“É um caso que tomou bastante repercussão, vamos pegar mais informações da vitima, modo de vida e entender qual foi a motivação para o crime. As nossas equipes estão em diligências para tomar as providências necessárias”, disse o delegado.

Uma das questões a serem respondidas é quanto a relação da vítima com o agressor. As apurações preliminares indicaram que Cristiano teria tido um encontro com uma pessoa conhecida momentos antes do crime. “A gente acredita que eles não se conheciam de muito tempo, talvez nos últimos dias. Vamos tentar evoluir para tentar entender essa relação dos dois”, comentou Ivo Viana.

Jornalista tinha ferimentos pelo corpo

O jornalista foi encontrado amarrado e amordaçado, com ferimentos no pescoço. Segundo testemunhas, um carro HB20 na cor prata foi visto deixando o local um pouco antes dos vizinhos notarem o portão aberto.

O velório do jornalista está marcado para 17h desta quarta-feira, no Cemitério Municipal do Água Verde.

