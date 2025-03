Noite cultural celebra marcos históricos da Polônia em Curitiba

Curitibanos terão a oportunidade única de mergulhar na rica história polonesa nesta sexta-feira (07) a partir das 19 horas. O evento, que promete ser um verdadeiro banquete cultural, acontecerá na Casa da Cultura Polônia Brasil, localizada na Rua Ébano Pereira, 502, no coração histórico da capital paranaense.

A Sociedade Polono-Brasileira Tadeus Kościusko, anfitriã da noite, convida o público a celebrar uma série de importantes aniversários que marcam a trajetória da Polônia. Entre os destaques estão os 80 anos do Levante de Varsóvia e da Libertação de Auschwitz, eventos cruciais da Segunda Guerra Mundial que moldaram a história moderna do país.

O evento também homenageará os 215 anos do nascimento de Fryderyk Chopin, gênio musical polonês reconhecido mundialmente, além do milênio da coroação do primeiro rei da Polônia, marco fundamental na formação do estado polonês.

Para contar essas histórias de forma envolvente, a noite contará com a exibição de documentários especiais, proporcionando aos presentes uma viagem visual pela rica tapeçaria histórica e cultural polonesa.

A localização privilegiada do evento, próxima a pontos turísticos emblemáticos como as Ruínas de São Francisco, o Belvedere e o Museu Paranaense, adiciona um toque extra de charme à programação.

A entrada é franca.

Serviço

Data: sexta-feira, 7 de março, às 19 horas

Local: Casa da Cultura Polônia Brasil

Endereço: R. Ébano Pereira, 502 – São Francisco