O motorista do micro-ônibus envolvido no acidente com um trem na madrugada desta terça-feira (20), no bairro Cajuru, em Curitiba, está internado no Hospital do Trabalhador (HT). Além do motorista, outras quatro pessoas seguem em hospitais na manhã desta terça, todas com ferimentos moderados.

Segundo informações da empresa de ônibus, o motorista não teria escutado o apito do trem. A batida foi tão forte que chegou a provocar uma morte. O cruzamento da linha férrea com a Rua Osiris del Corso é o ponto com mais acidentes de trem em Curitiba. Inclusive, esse não é o primeiro acidente de grande proporção: em 2018, outro acidente entre trem e ônibus deixou 25 feridos.

Acidente grave entre trem e micro-ônibus no bairro Cajuru, em Curitiba. Polícia Civil investiga motivo Posted by Tribuna do Paraná on Tuesday, October 20, 2020

Das pessoas que estão hospitalizadas por causa do acidente de trem, três seguem no Hospital do Trabalhador, um no Hospital Evangélico Mackenzie e outra no Hospital Municipal de São José dos Pinhais, na região metropolitana. Nenhum caso é grave, mas todos necessitam de cuidados. Ainda no local do acidente, dois homens recusaram atendimento das ambulâncias, outra foi atendida pelo SAMU e liberada, um homem teve alta em São José dos Pinhais e outro foi liberado do Hospital do Trabalhador.

Não escutou o apito

Segundo informações da empresa de ônibus, o motorista relatou que não escutou o apito antes do acidente com o trem. O impacto ocorreu na Rua Osiris Dal Corso, no bairro Cajuru. Cinco viaturas do Siate, duas do Corpo de Bombeiros e diversas da Polícia Militar foram ao local prestar atendimento. Após a batida, o ônibus, que levava trabalhadores de uma montadora, foi jogado contra uma casa vizinha à linha de trem. A residência ficou bastante destruída, inclusive um carro que estava na garagem.

Juliane Venâncio Inácio, moradora da casa, disse que o momento do acidente foi de desespero. “A gente estava vendo TV no quarto dos fundos e meus filhos estavam no quarto da frente. Ouvimos um barulho muito forte e viemos para frente. Ouvimos um barulho muito forte que balançou a casa e viemos para fora. Só tinha poeira e o acidente. Foi um desespero”, relatou a moradora.