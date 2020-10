Um grave acidente envolvendo um trem e um micro-ônibus deixou uma pessoa morta e pelo menos dez feridas no bairro Cajuru, em Curitiba, no início da madrugada desta terça-feira (20), na Rua Osiris Dal Corso. Cinco viaturas do Siate, duas do Corpo de Bombeiros e diversas da Polícia Militar foram ao local prestar atendimento. O motorista do micro-ônibus alega que não ouviu a buzina do trem.

Cinco pessoas seguem hospitalizadas na manhã desta terça, nenhuma em estado grave. Duas estão no Hospital do Trabalhador – entre elas o motorista do ônibus -, uma no Hospital Evangélico Mackenzie e outra no Hospital Municipal de São José dos Pinhais, na região metropolitana.

Uma moradora da residência atingida disse que a casa tremeu toda com o impacto do ônibus. O local onde ocorreu o acidente é o ponto que mais registra acidentes com trens em Curitiba – no cruzamento, inclusive, já houve outro acidente grave envolvendo ônibus e trem.

Após a batida, o ônibus, que levava trabalhadores de uma montadora de automóveis em São José dos Pinhais, foi jogado contra uma casa vizinha à linha de trem. A residência ficou bastante destruída, inclusive um carro que estava na garagem.

Foto: Mariano Gomes / 147 News

Segundo o Major Félix, do Corpo de Bombeiros, os moradores da casa assistiam televisão no momento do acidente e ninguém da residência ficou ferido. “O motorista, após ser atingido pelo ônibus, conseguiu desviar de algumas árvores, mas seguiu direto para a casa. Tivemos cinco viaturas dos bombeiros, da Copel, perícia e ambulâncias”, explicou. Como a situação estava energizada, os bombeiros tiveram que esperar a Copel desligar a energia para então poder fazer atendimento às vítimas.

Balançou a casa!

Juliane Venâncio Inácio, moradora da casa, disse que o momento do acidente foi de desespero. “A gente estava vendo TV no quarto dos fundos e meus filhos estavam no quarto da frente. Ouvimos um barulho muito forte e viemos para frente. Ouvimos um barulho muito forte que balançou a casa e viemos para fora. Só tinha poeira e o acidente. Foi um desespero”, relatou a moradora.

Segundo a Rumo, concessionária da ferrovia, o maquinista tentou parar a composição, mas por causa do peso e da velocidade não deu tempo. A empresa lamentou o acidente e disse que faz constantemente campanhas de conscientização para orientar e alertar motoristas e moradores sobre os riscos de acidentes envolvendo os trens.