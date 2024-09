Motorista abandona carro de R$ 2 milhões após acidente em Avenida de Curitiba

Um acidente de trânsito na madrugada deste domingo (15) na Avenida Silva Jardim, no bairro Rebouças, em Curitiba, chamou atenção. A ocorrência teve batida no poste, colisão entre veículos, motoristas fujões e abandono de um carrão de luxo avaliado em R$ 2 milhões.

Segundo informações da RPC, o motorista de uma Mercedes-Benz G 63 bateu na traseira de outro veículo e, se perdeu na via que estava molhada devido à chuva. Na sequência, ele bateu contra uma placa de trânsito e seguiu até o canteiro central, parando apenas ao acertar um poste.

Depois das múltiplas colisões, o motorista do jipão de luxo da Mercedes fugiu do local. Testemunhas relataram que um casal, que estava no carro que foi atingido pela Mercedes, também abandonou o veículo em que estava algumas quadras depois do acidente. Apesar de tamanho estrago, ninguém saiu ferido.

Uma equipe da Setran foi mobilizada para orientar os motoristas, pois uma das vias chegou a ser interditada. Apesar da queda do poste, a Copel informou que o acidente não prejudicou o fornecimento de energia.

Carrão de luxo tem preço milionário

O modelo G 63 da Mercedes é um jipe de muito luxo. Lojas de Curitiba têm unidades do veículo à venda pela bagatela de R$ 2,1 milhões, segundo anuncio disponível no dia do acidente.

Imagem ilustrativa mostra um veículo do mesmo modelo do que se acidentou em Curitiba, apenas para comparação. Foto: Reprodução/Só Carrão.

