Um motoqueiro de 35 anos morreu na manhã de terça-feira (16) ao se chocar contra um ônibus na Avenida Anita Garibaldi, no bairro Barreirinha, em Curitiba. O homem chegou a ser atendido pelos médicos, mas acabou não resistindo aos ferimentos. O trânsito foi fechado e precisou ser desviado por ruas laterais.

Segundo informações de testemunhas que presenciaram o acidente, o motoqueiro seguia pela Anita Garibaldi sentido bairro quando tentou entrar em uma panificadora. No entanto, não conseguiu evitar a batida com o ônibus da linha Tamandaré- Cabral. O socorro logo foi chamado e várias viaturas chegaram ao local, inclusive uma do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate). O homem não suportou os ferimentos e morreu no local.

Agentes de trânsito tiveram o apoio da Polícia Militar fecharam a Avenida Anita Garibaldi nos dois sentidos. As ruas laterais estão liberadas.

Siate chegou a ser chamado para resgatar o homem, mas os socorristas nada puderam fazer. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.