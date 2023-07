Motociclista morre em acidente grave na BR-277 na Grande Curitiba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a morte de um motociclista no começo desta tarde de sábado (29), na BR-277, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo informações, o acidente ocorreu devido a uma colisão traseira entre motocicleta e um automóvel. O condutor da moto morreu no local da colisão, no KM 64, rumo ao litoral do Paraná.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal seguem na região orientando o trânsito, e aguardam a chegada do Instituto Médico Legal (IML) para recolher o corpo. A PRF não informou o nome do rapaz envolvido no acidente.

Você já viu essas??

Empreendimento Shopping de Curitiba anuncia expansão e integração com Parque Barigui Espetáculo no céu Esquadrilha da Fumaça em Curitiba: saiba quando tem show na capital Falta de segurança Furto inusitado revolta moradores de Curitiba: “não tem mais limite”