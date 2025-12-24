Tragédia

Motociclista morre após bater na traseira de caminhão na BR-277, no litoral do Paraná

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 24/12/25 15h13
viatura da prf
Foto: Divulgação | PRF | Imagem ilustrativa

Um jovem motociclista, de aproximadamente 20 anos de idade, morreu na tarde desta quarta-feira (24/12) após colidir contra a traseira de um caminhão no km 40 da BR-277, em Morretes, no litoral do Paraná.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da motocicleta, que não portava documentos no momento do acidente, não resistiu aos ferimentos causados pelo impacto e morreu no local.

+ Leia mais

As autoridades trabalham agora para identificar o jovem motociclista e notificar os familiares. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela perícia técnica.

A PRF orienta os motoristas que trafegam pela região a redobrarem a atenção e respeitarem os limites de velocidade, principalmente durante o período de festas, quando o fluxo na rodovia costuma aumentar significativamente.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna