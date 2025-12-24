Motociclista morre após bater na traseira de caminhão na BR-277, no litoral do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um jovem motociclista, de aproximadamente 20 anos de idade, morreu na tarde desta quarta-feira (24/12) após colidir contra a traseira de um caminhão no km 40 da BR-277, em Morretes, no litoral do Paraná.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da motocicleta, que não portava documentos no momento do acidente, não resistiu aos ferimentos causados pelo impacto e morreu no local.

As autoridades trabalham agora para identificar o jovem motociclista e notificar os familiares. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela perícia técnica.

A PRF orienta os motoristas que trafegam pela região a redobrarem a atenção e respeitarem os limites de velocidade, principalmente durante o período de festas, quando o fluxo na rodovia costuma aumentar significativamente.