Bafômetro e cocaína: PM prende suspeito após fuga em Guaratuba

Um homem foi detido por policiais militares nesta quarta-feira (24/12) em Guaratuba, litoral do Paraná, por suspeita de tráfico de drogas e embriaguez ao volante. A ação ocorreu no bairro Cohapar, durante patrulhamento da Operação Verão.

A equipe policial quase foi atingida por um veículo que fez uma manobra perigosa na Rua Wenceslau Braz. Ao perceber a viatura, o motorista tentou fugir, mas foi interceptado após cerca de 250 metros.

Durante a abordagem, os policiais encontraram aproximadamente 26 gramas de cocaína escondidos no porta-luvas do veículo, distribuídos em três frascos. O condutor apresentava sinais de embriaguez, confirmados pelo teste do bafômetro que indicou 0,71 mg/L de álcool no sangue.

Além da posse de drogas e direção sob efeito de álcool, constatou-se que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Guaratuba junto com o entorpecente apreendido para os procedimentos legais.