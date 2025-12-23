Golpista usa produtos coloniais para atrair vítimas em Matinhos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma operação policial integrada entre as forças de segurança do Paraná resultou na prisão de um estelionatário que atuava em Matinhos, no litoral do estado. O homem foi detido nesta segunda-feira (22/12) em Curitiba, após aplicar um golpe em uma idosa de 64 anos durante as ações do Verão Maior Paraná.

O criminoso utilizava uma estratégia bem elaborada: atraía as vítimas com produtos coloniais que servia como chamariz e, no momento da venda, alegava problemas no sinal de internet da máquina de cartão. Conforme explicou a delegada Tais de Melo, da delegacia de Matinhos, após se afastar com o cartão da vítima para “tentar a transação”, o golpista fugia do local levando o cartão consigo.

No momento da prisão, o estelionatário estava acompanhado de uma mulher, que também foi conduzida à delegacia. Com a dupla, os policiais apreenderam aproximadamente R$ 2.150 em dinheiro, moedas estrangeiras, vários cartões bancários de terceiros, máquinas de cartão e os produtos coloniais usados como isca para os golpes.

A delegada Tais de Melo revelou que o homem já possui histórico criminal pelo mesmo tipo de golpe, especialmente contra idosos, utilizando produtos coloniais como estratégia de aproximação.

A ação que resultou na captura começou quando a própria vítima acionou a Polícia Militar próximo à bilheteria do Ferry Boat. As equipes iniciaram buscas em direção a Paranaguá, onde passaram a atuar em conjunto com a Polícia Civil.

Em um posto de combustíveis, os agentes receberam informações de que um indivíduo com as mesmas características do suspeito havia tentado realizar uma nova compra. O cartão, no entanto, já estava bloqueado por orientação dos policiais. A confirmação veio quando a vítima reconheceu as características do homem a partir da descrição fornecida.

“A primeira diligência foi auxiliar a vítima a bloquear o cartão e com esse bloqueio identificamos uma tentativa de transação em um posto de combustíveis em Paranaguá. Com auxílio de câmeras, identificamos o veículo e descobrimos que ele já havia subido a serra em direção a Curitiba”, explicou o tenente Augusto, da PMPR, que atendeu a ocorrência.

Equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE) da PCPR e da PMPR conseguiram interceptar o suspeito já na capital paranaense. O homem e a mulher foram levados à delegacia de Matinhos, onde foram autuados em flagrante por estelionato.

As investigações continuam para identificar outras possíveis vítimas, já que foram encontrados diversos cartões de terceiros com o casal. A polícia também busca levantar o montante total do prejuízo causado pelo golpista.

A Polícia Militar do Paraná aproveita para orientar a população sobre como evitar golpes com máquinas de cartão. Segundo o tenente Augusto, nunca se deve entregar cartões nas mãos de terceiros ou fornecer senha em qualquer circunstância. “Desconfie de transações que se façam por PIX quando não conseguir identificar o valor digitado na tela, se ela estiver quebrada ou trincada e gere dificuldade de visualizar quanto está sendo cobrado”, alerta o tenente.